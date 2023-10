Orientamento scuola, la guida per progettare i moduli: tutte le novità della Piattaforma UNICA – DIRETTA 24/10 ore 15,00

In seguito all’attivazione della piattaforma UNICA ci sono alcune novità relative alla questione dell’orientamento a scuola. Qualche giorno fa, come abbiamo scritto, sono uscite delle indicazioni relative alla nuova piattaforma.

L’attivazione della piattaforma è stata accompagnata da una nota ministeriale, alla quale sono allegate tre guide. Tra queste, l’allegato B fornisce indicazioni al personale scolastico per l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento di cui al D.M. 22 dicembre 2022 n. 328.

Tra le indicazioni fornite segnaliamo in particolare questo passaggio: “Successivamente tutti i docenti interessati, in particolare i docenti della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, su richiesta, previa iscrizione alla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” secondo le modalità indicate sopra, potranno accedere al percorso di formazione OrientaMenti, organizzato dall’INDIRE“.

L’ALLEGATO B

Ma cosa dovranno contenere i moduli di orientamento nella scuola secondaria di secondo grado e, soprattutto, in quella di primo grado? Chi se ne dovrà occupare? Chi dovrà costruire l’e-portfolio? Entro quando devono essere caricati i moduli di orientamento?

LA DIRETTA DELLA TECNICA DELLA SCUOLA

A queste e altre domande risponderanno, nel corso della diretta della Tecnica della Scuola di martedì 24 ottobre, alle ore 15,00, i docenti ed esperti Aluisi Tosolini e Giovanni Morello, formatori di un corso proprio su questo argomento. Gli esperti si occuperanno, tra le altre cose della differenza fra orientamento formativo, orientamento informativo e marketing e della concreta applicazione delle linee guida da parte dei docenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Dai nuovi moduli di orientamento all’e-portfolio nella scuola di primo grado, in programma dal 31 ottobre, a cura di Giovanni Morello e Aluisi Tosolini.

Un’occasione certamente importante, ma che costituisce anche una rilevante sfida progettuale. Il corso intende offrire, insieme ad una cornice di riferimento sui principali aspetti, concetti e dinamiche relative all’ampio ambito dell’orientamento formativo, esempi concreti di moduli interdisciplinari spendibili nelle classi e ricollegabili al valore formativo delle singole discipline, allo sviluppo delle più importanti competenze orientative negli studenti, al lavoro di progressiva costruzione dell’E-Portfolio da parte di ogni singolo allievo in interazione con il tutor.