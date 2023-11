Orientamento scuola secondaria di secondo grado, docente tutor e orientatore: come aiutare al meglio gli studenti?

Il percorso di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, vicinissimi quindi alla maturità, è molto delicato: come aiutare gli alunni più grandi a costruire il loro progetto di vita? Quali strumenti usare e fornire? VAI AL CORSO

Nel processo graduale e continuo di costruzione del Progetto di vita, lo studente ha bisogno di occasioni per accrescere la conoscenza di sé come anche del contesto. Il webinar offre un percorso guidato e pratico all’utilizzo di alcuni strumenti utili per l’orientamento scolastico e professionale. Attraverso esercitazioni verranno esplorati alcuni siti già disponibili online per l’educazione alla scelta, sia essa del percorso scolastico e di studi, sia essa relativa alla professione.

Cosa farà il docente tutor?

Avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli.

Rimangono alcuni dubbi

Cosa devono effettivamente fare i docenti tutor a partire dal 1 settembre 2023? La loro introduzione negli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado è ottimale? Chi stabilisce il compenso preciso di questi docenti? I docenti dovranno seguire solo i ragazzi delle proprie classi o anche non proprie?

Il corso

Su questi argomenti il corso Orientamento scolastico: strumenti per educare alla scelta, in programma dal 14 novembre, a cura di Claudia Matini.

Il corso si rivolge ai docenti della scuola secondaria di secondo grado, a tutor e orientatori.

