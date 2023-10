Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale: il parere del CSPI – PDF

Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale: il parere del CSPI –...

Nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 25 ottobre, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all’unanimità parere favorevole (con l’auspicio che l’Amministrazione prenda in considerazione le osservazioni espresse) sullo schema di decreto recante «Decreto concernente le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale» e:

sottolinea che si tratta di uno dei primi provvedimenti, inserito nel quadro complessivo della riforma degli istituti tecnici e professionali delineata dagli articoli 26, 27 e 28 della legge 175 del 2022, relativo a un settore fondamentale della scuola secondaria di secondo grado, la cui lettura organica potrà avvenire solo a seguito della predisposizione degli altri decreti previsti, in particolare quelli concernenti gli aspetti ordinamentali, organizzativi e le Linee Guida per la definizione dei curricoli;

ricorda che le finalità dell’Osservatorio sono quelle di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell’offerta formativa territoriale e nell’acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste;

evidenzia, pur consapevole del dettato legislativo, come sarebbe più funzionale allo svolgimento delle attività previste da parte dell’Osservatorio la previsione di una durata almeno triennale degli incarichi dei componenti dell’organismo in considerazione dei complessi obiettivi e compiti stabiliti dalla norma nonché delle azioni di raccordo da intessere con enti, istituzioni specializzate, osservatori locali;

auspica che nel provvedimento sia prevista esplicitamente la dotazione di un regolamento per favorire il buon funzionamento dell’Osservatorio;

esprime alcune specifiche richieste di integrazione e modifica dell’articolato.

Ne dà notizia la Cisl Scuola.

IL PARERE DEL CSPI