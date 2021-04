Otto studenti su dieci da domani in classe

Quasi un milione in più della settimana scorsa, di cui ben 400 mila in Lombardia, da domani ritorneranno in classe. Saranno quasi 6,6 milioni gli alunni presenti a scuola sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, 8 su 10.

L’Ansa fa pure sapere che l’unica regione in controtendenza è la Sardegna, dove 63 mila alunni di seconda e terza della secondaria di primo grado e delle superiori lasceranno le aule e si collegheranno da casa.

In tutto saranno quasi 2 milioni quelli ancora a casa in Dad.

Saranno tutti a scuola i bambini della scuola dell’infanzia e primaria, saranno l’87% in classe gli alunni della scuola media, mentre solo il 38% dei ragazzi delle superiori potrà frequentare, con la consueta alternanza del 50% e fino al 75% nelle regioni in cui è consentito.