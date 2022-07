Palermitani per sempre: 20 autori per narrare Palermo

Rosario Caraffa cura la pubblicazione di un libro collettaneo, costituito da 20 racconti, nel quale ciascun autore narra il suo rapporto particolare con Palermo, la straordinaria città, capitale della Sicilia, che racchiude ancora tesori d’arte e di cultura di valore inestimabile.

“Palermitani per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Palermo”, Edizioni della Sera, 14,00 Euro, con prefazione di Stefano Piazza, attore palermitano assai noto, è dunque un libro che porge un’occasione sui generis per entrare in questa metropoli del Sud, attraverso lo sguardo di tanti interlocutori che appunto a più voci narrano il rapporto che hanno con Palermo: “la più bella e la più grande città del mondo” come la definì Muhammad al-Idrisi nel corso delle sue pellegrinazioni nei primi anni dell’anno Mille in Sicilia.

Venti sensibilità diverse dunque in giro per Palermo, compresa la gastronomia e i sentimenti di affetto che legano taluno alla città, talaltro alle proprie esperienze vissute e così via.

Un viaggio sulla via dell’emozione, tra il suo mare e il Monte Pellegrino, i palazzi e i luoghi di culto, e attraverso il quale anche il lettore, quello ben disposto all’escursione e alla curiosità, come il Clerici di Retablo di Vincenzo Consolo, verrà condotto.

Una Palermo dunque poliedrica, multiforme e forse anche inedita, così come sono state congegnate le narrazioni.

E che potrebbe essere anche una guida turistica, ma tra narrativa e storia, e nella quale tuttavia appare, e forse questo è l’aspetto più interessante, l’essenza stessa dei palermitani.