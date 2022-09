Pantuso (Uil Scuola Lazio): “Nel Lazio mancano docenti, torniamo alle chiamate in presenza”

Oggi, mercoledì 21 settembre, II congresso nazionale organizzato da Uil Scuola.

Ad intervenire per i saluti iniziali, il Segretario Generale UIL Scuola Lazio, Saverio Pantuso.

Così Saverio Pantuso, segretario Uil Scuola del Lazio: “Abbiamo aperto le scuole, fra tre giorni le richiudiamo (per i seggi elettorali). Ci vuole rispetto per le scuole. Oggi nel Lazio mancano tremila docenti. Istituto Agrario di Roma mancano 43 docenti, istituto tecnico di Frascati mancano 8 docenti, così personale Ata e docenti dell’infanzia. Un anno si può sbagliare, due anni non è accettabile. Gps e Gae sono piene di errori, non si può correre dietro l’algoritmo. Chiedo di ritornare alle nomine in presenza, che è l’unico metodo per far funzionare la scuola, al massimo nella seconda decade di ottobre le cose funzionavano. I supplenti arrivano a Termini e aspettano la convocazione, a loro va detto grazie da parte di tutti noi perchè garantiscono l’istruzione. Un pensiero a Giuliano De Seta, il ragazzo 18enne scomparso”.

RIVEDI IL CONVEGNO