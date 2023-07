Paolo Borsellino, 31 anni fa la strage di via D’Amelio. Valditara: “Onore ad un martire della libertà e alla sua scorta”

Oggi, 19 luglio, ricorre il 31esimo anniversario dalla strage di stampo mafioso di Via D’Amelio, a Palermo, che ha causato la morte del giudice Paolo Borsellino e dei membri della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Gli eventi di oggi

Come ogni anno oggi, nel capoluogo siciliano, si svolgeranno molte iniziative in ricordo di Borsellino e degli uomini e delle donne che hanno perso la vita per il loro impegno contro la mafia. Come riporta Agi, la premier Giorgia Meloni alle 8.45 depone una corona d’alloro alla lapide in ricordo dei caduti all’interno dell’Ufficio Scorte della caserma “Lungaro”, alla presenza anche del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani. Poi al cimitero di Santa Maria di Gesù e nella chiesa di San Domenico, dove sono sepolti, rispettivamente, i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Alle 10 la presidente del Consiglio presiede il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura, incontrando, tra gli altri, il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il procuratore Maurizio De Lucia, nel segno del contrasto alla mafia.

La leader del Partito democratico, Elly Schlein sarà invece in via D’Amelio dove arriverà intorno alle 16:30 per partecipare alle 16.58, nell’ora della strage, al minuto di silenzio. Dalle 8 alle 14 in via D’Amelio – dove la mamma di Paolo Borsellino ha fatto piantare un ulivo nel punto del cratere prodotto dal tritolo mafioso – per iniziativa del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino bambini protagonisti con “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter”. Evento organizzato dall’Agenzia italiana per la gioventù, con il ministro Andrea Abodi: appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia dalle 10 alle 18.

Alle 14.30 corteo: punto di ritrovo e partenza all’Albero Falcone, arrivo in via D’Amelio, all’Albero della Pace, alle 16,30. Alle 15 “Io so chi è Stato” del Movimento Agende Rosse: testimonianza e ricordo dei familiari di vittime della mafia. Alle 16.58 in via D’Amelio minuto di silenzio e lettura della poesia “Giudice Paolo”. Alle 17.15 interventi delle associazioni familiari vittime. Alle 20 Fiaccolata Forum 19 luglio con partenza da piazza Vittorio Veneto e arrivo in via d’Amelio alle 21.30.

Le parole di Valditara e Frassinetti

A commemorare il giudice scomparso è stato anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha scritto un tweet: “Onore ad un martire della libertà e alla sua scorta”, queste le sue parole.

Onore ad un martire della libertà e alla sua scorta.#PaoloBorsellino #19luglio pic.twitter.com/BpN9y5JAmd — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) July 19, 2023

“Oggi sono passati trentuno anni dalla strage di via D’Amelio, dove, in un attentato della mafia, vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Nelle scuole va ricordato il sacrificio di questo grande uomo e magistrato che, insieme al suo collega Giovanni Falcone, ha cercato di sconfiggere la mafia. Il loro esempio deve essere conosciuto dai ragazzi e dalle ragazze che sono il nostro futuro e che devono sapere che non si può abbassare la guardia, perché purtroppo la mafia esiste ancora e si manifesta in forme diverse. Sconfiggerla definitivamente resta sempre uno dei nostri più importanti obiettivi”, questo quanto dichiara l’On. Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione e al Merito.