Paolo Borsellino e la sua scorta, il giorno del ricordo, trentadue anni dopo. Meloni: “nostro dovere onorare la memoria”

Il 19 luglio ricorre il 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio, a Palermo. Il giorno del ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano e Claudio Traina che verranno per sempre ricordati per il loro sacrificio.

“Il loro coraggio e il loro impegno per la giustizia e la legalità rimangono un faro di speranza e determinazione per tutti noi. È nostro dovere onorare la loro memoria continuando a combattere ogni forma di criminalità e difendere i valori di giustizia e libertà per i quali hanno dato la vita. Per noi la lotta alla mafia è una priorità assoluta, e non smetteremo mai di combattere per una società libera dalla paura e dall’oppressione mafiosa. La loro eredità ci spinge a rinnovare il nostro impegno nella costruzione di una società più giusta e sicura. L’Italia non dimentica” ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto ricordare il magistrato postando su X una sua frase.

Frassinetti: figura di Paolo Borsellino esempio per giovani studenti

“Oggi ricorre l’anniversario della strage di via D’Amelio: quel tragico 19 luglio del 1992, data che ha cambiato le nostre vite quando la mafia ha ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. In questa ricorrenza deve essere tenuta viva la memoria soprattutto tra i giovani. Per questo nelle scuole si tengono lezioni sulla legalità dove si ricordano le vittime della mafia e la figura coraggiosa del giudice Borsellino che ha sacrificato la propria vita per difendere i valori della legalità e della giustizia. Questi sono gli esempi da proporre agli studenti per la loro crescita di cittadini consapevoli” quanto dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione ed al merito.

Le iniziative della giornata

Il 19 luglio, in via D’Amelio, nel luogo dell’attentato, le iniziative avranno inizio alle 14.45, con l’evento “Noi sappiamo chi siete”, con testimonianze di familiari delle vittime di mafia. Alle 16.59, nel momento esatto dell’esplosione, verrà osservato un minuto di silenzio. Salvatore Borsellino leggerà la poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti. Alle 17. 30 poi seguirà il dibattito “Dietro le stragi: verità nascoste, verità negate”. Le attività del Movimento delle Agende Rosse verranno poi sospese per permettere alla fiaccolata, organizzata dal Forum 19 luglio, con partenza alle 20 da piazza Vittorio Veneto, di arrivare fino all’albero della Pace di via D’Amelio. Lo riporta l’Ansa.