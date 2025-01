Papa Francesco: “Il bullismo a scuola prepara alla guerra, non alla pace”

Il Papa lancia l’allarme bullismo nelle scuole. Lo ha fatto nell’udienza con alcune associazioni cattoliche del mondo educativo: “A scuola voi potete immaginare la pace, ossia porre le basi di un mondo più giusto e fraterno, con il contributo di tutte le discipline e con la creatività dei bambini e dei giovani”.

Il pontefice ha poi aggiunto: “ma se a scuola voi fate la guerra tra di voi, se a scuola voi fate i bulli, con le ragazze i ragazzi che hanno qualche problema, questo è prepararsi per la guerra non per la pace”. “Per favore mai fare i bulli”, “non dimenticate questo”.

Papa Francesco: “Viviamo una catastrofe educativa: 250 milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione”

“Oggi viviamo una catastrofe educativa, a causa delle guerre, delle migrazioni e della povertà, circa 250 milioni di bambine e bambini non hanno accesso all’istruzione”. Così Papa Francesco, nel videomessaggio con l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio, diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

“Tutti i bambini e i giovani hanno diritto a frequentare la scuola, indipendentemente dalla loro situazione migratoria – afferma Bergoglio – l’educazione è una speranza per tutti, può salvare migranti e rifugiati, dalla discriminazione, dalle reti criminali e dallo sfruttamento. Tanti minori sfruttati! E può aiutarli a integrarsi nelle comunità che li stanno accogliendo. L’educazione ci apre le porte a un futuro migliore, e così i migranti, e i rifugiati possono contribuire alla società, sia nel loro nuovo Paese, sia nel Paese d’origine, se decidono di tornare. E non dimentichiamo mai che chi accoglie lo straniero accoglie Gesù Cristo”.

“Preghiamo perché i migranti, i rifugiati e le persone colpite dalla guerra vedano sempre rispettato il proprio diritto all’educazione, educazione necessaria per costruire un mondo più umano”