Papa Francesco riceverà le scuole di pace il 19 aprile. Un incontro con studenti, insegnanti e dirigenti impegnati nell’educazione alla pace

Le scuole di pace saranno ricevute da Papa Francesco. Circa 200 scuole e 5mila studenti. Succederà venerdì 19 aprile e ad annunciarlo è stato, nel corso della diretta di educazione civica di oggi dal titolo “Promuovere la cultura della pace in un mondo in guerra: il ruolo attivo della scuola”, Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani e della Rete delle scuole di Pace:

“Sono lieto di annunciare un bellissimo regalo che ci ha concesso Papa Francesco. Due giorni fa ho ricevuto la conferma della disponibilità che il Papa ha di accoglierci, tutti insieme, tutti gli studenti e le studentesse, gli insegnanti, i dirigenti scolastici che oggi sono impegnati in percorsi di educazione alla pace, sono invitati ad un grandissimo incontro con Papa Francesco che faremo il prossimo 19 aprile, data che coincide con l’inizio della settimana civica sarà contrassegnata da un dialogo bellissimo tra i ragazzi che stanno facendo questi percorsi e che sono impegnati nel programma “Trasformiamo il futuro” in vista del summit del futuro che le Nazioni Unite vogliono organizzare il prossimo 23-24 settembre. Siete tutti invitati”.

