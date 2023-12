Parità di genere scuola, come promuovere un’educazione libera da stereotipi? Il convegno Indire: come partecipare

L‘INDIRE e il Dipartimento FORLILPSI (Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia) dell’Università di Firenze organizzano martedì 12 dicembre dalle 14.30 alle 18 una giornata di studi e riflessioni sui temi sollevati ormai 50 anni fa da Elena Gianini Belotti nel suo saggio “Dalla parte delle bambine: l’influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita”.

La giornata sarà un’occasione per riflettere su quanto ancora rimane da fare per promuovere un’educazione libera dagli stereotipi e rispettosa delle sensibilità di tutte e tutti, con un confronto tra le e i maggiori esperti di questi temi dal mondo accademico e le riflessioni dell’Osservatorio per la promozione della parità di genere di INDIRE.

Apriranno i lavori Maria Teresa Sagri, prima ricercatrice INDIRE e Irene Biemmi, ricercatrice del Dipartimento FORLILPSI. A seguire, i saluti istituzionali della Presidente INDIRE Cristina Greco, di Vanna Boffo, direttrice del Dipartimento FORLILPSI, e di Giuseppe Burgio, coordinatore del gruppo “Intersezioni Pedagogiche. Sessi, Generi, Sessualità” della Siped (Società Italiana di Pedagogia).

Dopo l’intervento di apertura di Linda Laura Sabbadini, già direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica ISTAT, che offrirà uno sguardo su “I numeri delle diseguaglianze di genere in Italia”, la giornata sarà strutturata in quattro interventi dedicati ciascuno a un capitolo del libro “Dalla parte delle bambine”: Giuseppe Burgio (Università di Enna “Kore”), Rossella Ghigi (Università di Bologna), Anna Antoniazzi (Università di Genova), Barbara Mapelli (pedagogista e saggista).

Chiuderanno la giornata di lavori le ricercatrici Daniela Bagattini e Valentina Pedani, con una riflessione sulle pratiche realizzate e realizzabili nella scuola per la promozione della parità di genere: dalla formazione dei docenti, al monitoraggio della progettualità della scuola attraverso la sperimentazione di strumenti di autovalutazione e rilevazioni sistematiche sulle opinioni e sugli atteggiamenti del personale scolastico e delle studentesse e gli studenti.

Sarà possibile partecipare al convegno sia in presenza fino a capienza dei posti (Firenze, Dipartimento FORLILPSI, via Laura 48, Aula 105), sia online.

Per entrambe le modalità è necessario iscriversi.

Per informazioni: [email protected]

