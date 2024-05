Parte il progetto europeo SPIRIT per sviluppare le competenze trasversali dei bambini

È stato lanciato SPIRIT, un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ che mira a potenziare le competenze trasversali dei bambini della scuola primaria (6-10 anni) attraverso attività innovative e ludiche in ambito STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). In Italia, il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Patrizio Paoletti.

Partecipazione aperta e gratuita

Gli insegnanti delle scuole primarie italiane possono partecipare gratuitamente al progetto compilando un questionario iniziale e prendendo parte a gruppi di lavoro. Riceveranno supporto e formazione dal team di SPIRIT e potranno utilizzare strumenti didattici appositamente sviluppati.

Obiettivi del progetto

Il progetto SPIRIT ha l’obiettivo di aiutare gli insegnanti a sviluppare nei bambini competenze trasversali fondamentali per il loro futuro, come l’indipendenza, la creatività, la capacità di apprendere velocemente e il pensiero critico. Queste competenze sono essenziali per il successo scolastico e professionale, oltre a migliorare le relazioni sociali e il benessere psicologico dei bambini.

Modello educativo innovativo

Il progetto prevede una fase di indagine per comprendere le possibilità di sviluppo delle competenze trasversali nelle scuole primarie. I risultati serviranno a creare un modello educativo che combini giochi educativi e attività STEAM, da utilizzare in classe per coinvolgere gli alunni in modo dinamico e stimolante.

Partnership Internazionale

Oltre alla Fondazione Patrizio Paoletti, partecipano al progetto diverse istituzioni europee: MDOE (Ungheria), VitaComm (Cipro), Sapientia University (Romania) e Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (Belgio).

Come partecipare

Per ulteriori informazioni e per aderire al progetto, gli insegnanti possono visitare il sito fondazionepatriziopaoletti.org/progetto_spirit. Contatti diretti per maggiori dettagli: Ilaria Barborini, Progetti Pedagogici Didattica e Formazione, Fondazione Patrizio Paoletti, email [email protected], telefono 06 8082599.

Fondazione Patrizio Paoletti

Fondata nel 2000, la Fondazione è un ente filantropico e di ricerca attivo nella promozione della salute globale e del benessere individuale, con un focus particolare sull’educazione e la formazione.