Passaggio di ruolo da infanzia a primaria e viceversa, il titolo di diploma magistrale preso entro il 2001/2002 ha valore di abilitazione

Nel CCNI mobilità 2022-2025 c’è una nota che chiarisce, in modo esaustivo, il fatto che il docente titolare all’infanzia che ha superato l’anno di prova ed ha il diploma magistrale preso entro l’anno scolastico 2001/2022, ha titolo a fare il passaggio di ruolo in fase di mobilità professionale. Vale allo stesso modo se il docente è di ruolo alla primaria e volesse fare passaggio all’infanzia.

Mobilità professionale

Nell’art.4 del CCNI mobilità 2022-2025 si parla di mobilità professionale, ovvero passaggi di cattedra e passaggi di ruolo. I docenti titolari nella scuola dell’infanzia avendono superato l’anno di prova e se sono in possesso del diploma magistrale acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002, potranno passare al ruolo di docenti della scuola primaria. A tal proposito nel comma 1 dell’art.4 del CCNI mobilità, c’è il riferimento alla nota (1). In tale nota è scritto: “Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria“.

Anche il personale educativo può passare di ruolo

Nella nota (1) del comma 1 dell’art.4 del CCNI mobilità 2022-2025 è appunto scritto che anche chi è di ruolo come personale educativo può, in presenza del titolo di corso quadriennale dell’Istituto Magistrale acquisito entro l’anno scolastico 2001/2022, fare domanda di passaggio di ruolo verso infanzia o primaria.