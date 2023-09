Patatina più piccante al mondo, 14enne si sente male a scuola e muore dopo challenge TikTok: accade negli Usa

Ancora una challenge TikTok pericolosa che stavolta, almeno a quanto sembra, avrebbe addirittura portato alla morte un ragazzo giovanissimo negli Stati Uniti. Si tratta della sfida della patatina più piccante al mondo, la One Chip Challenge. Lo riportano Fanpage.it e La Repubblica.

Non si tratta di qualcosa di nuovo, la sfida esiste almeno dall’anno scorso. Essa consiste nel resistere senza mangiare o bere dopo aver ingerito una tortilla chip considerata la più piccante in circolazione. Casi di malore, nausee, svenimenti e problemi respiratori hanno avuto luogo in molte scuole, dal Texas alla Louisiana.

La sfida è promossa dalla stessa azienda che produce le patatine

Lo scorso venerdì un ragazzo 14enne di Worchester, Massachusetts, ha accusato forti dolori allo stomaco dopo averla mangiata, tornando prima a casa da scuola. Nel pomeriggio, purtroppo, lo studente è morto. Ancora le cause della morte deve essere specificata dall’autopsia, ma per la famiglia sembrano non esserci dubbi.

Secondo quanto riportano i media locali a causarla è stata una patatina che il 14enne ha mangiato a scuola. Gliel’aveva data un compagno perché partecipasse alla sfida lanciata su TikTok e promossa dalla stessa azienda produttrice. Sul web della compagnia e sulle buste ci sono le avvertenze che dovrebbero mettere in guardia i consumatori: “non mangiare se sei sensibile a prodotti speziati o allergico al pepe e se hai problemi di salute” e “cerca assistenza medica se dovessi sperimentare difficoltà respiratorie, svenimenti o nausea prolungata”. Il prodotto è consigliato solo agli adulti.

La scuola del ragazzo ha ordinato la messa al bando del prodotto e messo a disposizione della famiglia un team di assistenti psicologici.

I pericoli di TikTok

L’anno scorso abbiamo parlato dei pericoli di sfide o mode su TikTok, come quella di filmarsi mentre si assumono tranquillanti per placare l’ansia da interrogazioni. La notizia è diventata virale dopo che alcune ragazze hanno messo su TikTok dei video in cui prendevano tranquillanti per placare l’ansia e gli attacchi di panico prima di un’interrogazione a scuola.

A commentare l’argomento sono stati diversi utenti su Twitter, partendo da un post che ha aperto il dibattito: “Visto Tiktok di ragazze che prendono calmanti per andare a scuola. Da aspirante docente dico solo una cosa: siamo NOI ad aver fallito con loro, non loro”.