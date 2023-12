Patenti professionali, borse di studio per gli studenti dei CPIA: domande entro il 15 dicembre

Nell’ambito della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha visto la sottoscrizione tra queste due amministrazioni dell’accordo del 05.10.2023, finalizzato ad accrescere le professionalità dei conducenti per il trasporto di merci attraverso la formazione degli studenti iscritti ai CPIA, il MIT – Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, in collaborazione con il MIM, ha pubblicato un bando per l’erogazione di borse di studio per il conseguimento di patenti professionali per la guida di veicoli adibiti al trasporto di cose, rivolto agli studenti iscritti ai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti.

Per questo, il MIT ha stanziato l’importo complessivo di € 1.000.000 per la formazione degli studenti adulti iscritti ai CPIA che potranno ricevere una borsa di studio fino ad un massimo di € 2.000 per frequentare un corso di qualificazione iniziale per il conseguimento di patenti professionali per la guida di veicoli adibiti al trasporto di cose.

Gli studenti interessati a partecipare devono presentare domanda ai CPIA in cui risultano iscritti entro il 15 dicembre 2023.

Successivamente, entro il 10 gennaio 2024, ciascun C.P.I.A. provvederà a trasmette all’indirizzo PEC del Comitato Centrale [email protected] le domande presentate dagli studenti unitamente all’indicazione del conto corrente intestato al C.P.I.A. stesso.

Il Comitato centrale redigerà apposita graduatoria che verrà pubblicata sul sito web del Comitato Centrale consultabile all’indirizzo: https://www.alboautotrasporto.it/.