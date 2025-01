Patria, patriottismo, cittadinanza ed Educazione Civica. La lezione in diretta della Tecnica della Scuola (29 gennaio ore 11) – ISCRIVI LA CLASSE

Grazie alle parole del Presidente della Repubblica, che nel messaggio del 31 dicembre 2024 ha dedicato un apposito passaggio a questo tema, si è tornati a discutere di un tema ritenuto spesso molto spinoso nella società e nella cultura italiane.

Che cosa significa infatti Patria? E cosa significa essere patrioti? Ogni cittadino, stando alla Costituzione (art. 52) deve essere un buon patriota, ovvero impegnarsi per la piena realizzazione della solidarietà sociale nel rispetto dei diritti doveri propri di ogni persona che faccia parte della nostra repubblica.

In questi giorni, poi, proprio a partire dal ministero dell’Istruzione e del Merito, il tema è tornato al centro del dibattito con la discussione ingenerata dalle anticipazioni sulle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo ed in particolare sul ruolo della storia nella formazione dei cittadini.

Ernesto Galli della Loggia ha chiarito in un editoriale per il Corriere della Sera che le scelte fatte dalla commissione sulle indicazioni rispondono (e non potrebbe che essere così, a mio parere) ad una “impostazione un’impostazione ideologica. Dirò meglio – continua Galli della Loggia -: c’è una determinata visione del passato, delle ragioni del suo accadere e del suo significato e quindi dell’opportunità del suo insegnamento, costruita sulla base dei nostri valori morali e civili attuali. Ma non è forse così per chiunque si occupi a qualunque titolo di storia?”

Discutere dalla (propria) storia significa sempre andare ad indagare le ragioni, il senso, le prospettive del vivere civile e quindi anche della propria plurima identità. Al centro di questo dibattito, come è facile comprendere, sta il concetto di “occidente” e Civiltà Occidenale.

In particolare le sue prospettive che, come ha insegnato Edgar Morin, non possono non fare i conti con il comune destino dell’umanità che porta a a leggere il mondo come madre patria, come comunità di destino.

Essere patrioti implica dunque – questa la domanda – essere contemporaneamente cittadini responsabili, solidali e impegnati nella propria comunità “locale” e cittadini del mondo, impegnati per un comune destino di giustizia, pace, solidarietà a livello planetario.

29 gennaio 2025: Educazione Civica in diretta

Come si esercita oggi il sacro dovere di difesa della patria? Le parole del presidente Mattarella sono chiarissime ed è proprio a partire proprio da esse che il 29 gennaio 2025 (dalle ore 11.00 alle ore 12.00) si snoderà la nuova lezione di Educazione Civica in diretta della Tecnica della Scuola.

Saranno presenti in studio due educatori esperti che dialogheranno con gli studenti.

Si tratta di Franca Da Re – già dirigente tecnico in Veneto e che ha seguito molto da vicino il tema dell’educazione civica e del suo avvio dopo la legge 92/2019 e che già a settembre è intervenuta in una diretta de La tecnica – e Stefano Stefanel, storico dirigente del Liceo Marinelli di Udine e da sempre molto impegnato sui temi civili e sull’importanza della formazione del cittadino.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Educazione Civica in diretta

L’impegno della Tecnica della Scuola si inserisce lungo questo percorso e si concretizza nella proposta di sette dirette di un’ora, realizzate con cadenza mensile da ottobre 2024 ad aprile 2025 sui temi chiave dell’educazione civica.

Le singole classi potranno partecipare seguendo la diretta in streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola interagendo con gli esperti ed i conduttori con l’invio di domande, quesiti, commenti.

Ogni diretta prevede anche il collegamento streaming con due classi di due diverse scuole italiane che potranno interagire ponendo direttamente domande agli esperti presenti in trasmissione.

Questi i temi e le date programmate per le prime tre dirette:

Come iscriversi

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, devono compilare il seguente form.

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.