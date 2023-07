Patrick Zaki si è laureato oggi con 110 e lode in collegamento dall’Egitto: “La cultura mi ha dato forza in carcere”

Oggi, 5 luglio, Patrick Zaki, si è laureato con 110 e lode all’Alma Mater di Bologna dall’Egitto in videocollegamento. Il ragazzo ha conseguito il master in Women’s and genders studies dell’ateneo di Bologna, con una tesi in “Media, giornalismo e impegno pubblico. Lo riporta La Repubblica.

“Ringrazio Bologna – ha detto Zaki – in cui mi sono sentito subito a casa, per non avere spento le luci sul mio caso, ringrazio la stampa libera. In carcere, leggere mi ha dato la forza, la cultura mi ha dato la forza”. Lo studente, com’è noto, è stato detenuto in Egitto dal 7 febbraio 2020 al dicembre 2021, e il suo processo è ancora in corso. Zaki è libero ma in attesa di giudizio nel suo Paese, in cui è accusato di sovversione e notizie false.

I partecipanti alla seduta di laurea

Alla seduta di laurea ha partecipato il rettore Giovanni Molari. “Grazie alla città, è stato percorso difficile, ma oggi è un giorno di festa…ma la vera festa la faremo solo quando potrai tornare qui a Bologna. Patrick ti aspettiamo a Bologna per festeggiare insieme”, ha ribadito il rettore dell’Alma Mater.

Il prossimo 18 luglio si aspetta la prossima udienza per Patrick, sarà l’11esima. Riccardo Noury di Amnesty: “Come possiamo essere felici che lui debba discutere la sua tesi a due settimane dalla prossima udienza?”.

Nell’aula di via Filippo Re, oltre al sindaco di Bologna Matteo Lepore in videocollegamento, anche alcune presenze chiave della sua lotta come Riccardo Noury, l’artista Alessandro Bergonzoni, il disegnatore Gianluca Costantini, oltre che la professoressa Rita Monticelli, che ha sempre tenuto acceso un faro sulla vicenda umana e giudiziaria di Zaki, nonché sua relatrice. Presenti anche la vicesindaca di Bologna Emily Clancy, la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Pettiti e dalla Città metropolitana la delegata del sindaco Simona Lembi.

Come abbiamo spiegato, il ragazzo ha chiesto un permesso per un esonero dal divieto di viaggio, e recarsi nell’ateneo bolognese per la discussione di laurea, richiesta che, purtroppo, non è stata accolta.