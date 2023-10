Paura a scuola: vandali incappucciati irrompono durante le lezioni, fanno scoppiare petardi e danneggiano arredi

Un vero e proprio blitz nel corso di una normale giornata di lezioni: questo è ciò che è avvenuto in un istituto di Rho, nel milanese. Come riporta Il Giorno, un gruppo di persone incappucciate è entrato nella scuola mentre erano in corso le attività didattiche.

Gli incappucciati hanno scavalcato i cancelli, accesso fumogeni e fatto esplodere petardi prima di danneggiare gli arredi scolastici. Tutto è avvenuto intorno alle undici, con tanta paura per studenti e docenti, fino all’arrivo dei Carabinieri.

Il racconto del dirigente scolastico

“Erano almeno in sette, o forse qualcuno in più, hanno scavalcato la recinzione, la nostra recinzione è molto bassa su tutto il perimetro quindi è abbastanza facile da saltare – racconta il preside – il tutto è durato al massimo due minuti, ma c’è stata grande paura tra il personale scolastico, ragazzi e ragazze. Poi sono entrati nell’aula che dove c’erano attrezzature di laboratorio e pc e hanno distrutto tutti gli arredi e buttato per terra i pc. E infine sono scappati poco prima dell’arrivo dei carabinieri. E’ un atto di pure teppismo fine a se stesso. Abbiamo ragione di pensare che possa trattarsi di studenti o ex studenti della scuola”.

La scuola è dotata di un sistema di telecamere perimetrale e le immagini sono già state consegnate ai Carabinieri. Nelle mani degli inquirenti anche i video girati dai docenti che erano in sorveglianza durante l’intervallo, “provvederemo a segnalare con nome e cognome l’identità di tutti coloro che riusciremo a riconoscere al comando dei carabinieri di Rho – aggiunge il preside – Gli stessi soggetti, se verrà confermato che si tratti di studenti dell’istituto, saranno allontanati da scuola a tutela del diritto allo studio di tutti i nostri iscritti”.

Proteste contro il divieto di fumo?

C’è chi crede possa essere un atto di protesta contro il contenuto di una circolare della scuola diffusa gli scorsi giorni a proposito del divieto di fumo di sigaretta o sigaretta elettronica in tutti i locali, interni o esterni, della scuola. Al momento indagano le forze dell’ordine.