PCTO all’estero: pubblicato il Manuale Operativo di Gestione

All’interno del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, nell’ambito dell’Asse I – Istruzione (FSE), e negli obiettivi specifici 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, sono previste azioni finalizzate a percorsi formativi specifici di mobilità all’estero e alternanza scuola-lavoro (per gli ITS) e a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, per le scuole).

In attuazione dell’Azione PCTO all’estero è stato emanato il decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito n. 55 del 27 marzo 2023 che prevede la realizzazione di percorsi formativi di mobilità all’estero, alternanza scuola-lavoro e PCTO, che le Istituzioni scolastiche interessate potranno realizzare.

I destinatari sono i seguenti:

Istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado delle regioni c.d. “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), al fine di realizzare PCTO all’estero;

Istituti tecnologici superiori – ITS Academy delle regioni “in transizione”, al fine di realizzare percorsi formativi specifici di mobilità all’estero e di alternanza scuola-lavoro.

Gli istituti interessati hanno presentato la proposta progettuale entro il 9 giugno scorso.

Ora, con riferimento ai progetti autorizzati, il MIM ha pubblicato il Manuale Operativo Gestione (MOG).

Il manuale è destinato a coloro che hanno necessità di svolgere, nel Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014-2020), le operazioni necessarie per la gestione e documentazione dei progetti autorizzati dall’Autorità̀ di Gestione sulla base della modalità̀ di selezione e dei criteri definiti nella Nota 74674/2023.