PCTO online: la rivoluzione digitale dei percorsi di orientamento scolastico

A partire dal 2015 l’ordinamento scolastico è stato oggetto di un’importante rivoluzione quando è stata introdotta l’Alternanza Scuola Lavoro, dal 2018 conosciuta come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Obiettivo di questa iniziativa formativa è dotare i giovani delle competenze necessarie per affrontare il futuro post-diploma in modo preparato e consapevole attraverso percorsi ad hoc che favoriscono il loro inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, gli ultimi anni hanno visto i PCTO evolversi in una versione digitale, più accessibile e smart: scopriamo meglio le caratteristiche e i vantaggi dei PCTO online.

PCTO online a servizio delle nuove esigenze scolastiche

Il numero insufficiente di aziende in grado ospitare in sede i PCTO tradizionali, insieme alla carenza di opportunità in alcune zone geografiche d’Italia, non basta per soddisfare la necessità degli studenti di completare in modo utile e appagante il monte ore previsto dal MIM. Ma fortunatamente il processo di digitalizzazione scolastica,favorito anche dalla situazione post-covid, ha permesso alle scuole di trovare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare l’esperienza educativa e orientativa degli studenti.

È in questo contesto che i PCTO online rappresentano un prezioso strumento equo e inclusivo a supporto dell’orientamento di giovani ragazze e ragazzi: i percorsi digitali sono soluzioni didattiche accessibili che mettono in contatto studenti e realtà professionaliimportanti ma lontane attraverso un rapporto di ascolto reciproco e partecipazione attiva, anche grazie al contributo di manager, esperte ed esperti attivi nei diversi settori lavorativi.

Inoltre, la possibilità di avere sempre a disposizione di una panoramica completa delle diverse proposte formative attive permette ai docenti di scegliere il percorso più adatto alle esigenze educative della propria classe e agli studenti di coltivare i propriinteressi personali e costruire prospettive sul futuro in linea con i propri obiettivi.

Scuola.net e WonderWhat sono le due piattaforme dedicate rispettivamente a docenti e studenti che hanno proprio l’obiettivo di arricchire i percorsi educativi con nuove competenze e consapevolezze attraverso un’ampia offerta di PCTO online gratuiti.

L’offerta formativa dei PCTO online: Scuola.net e WonderWhat

Scuola.net è la piattaforma che supporta docenti di ogni ordine e grado scolastico nella partecipazione e organizzazione di percorsi educativi innovativi. Con una gamma di proposte didattiche in continuo aggiornamento, Scuola.net mette a disposizione della comunità educante una serie di risorse, tra cui corsi di formazione, news ed eventi, oltre a un’ampia offerta di PCTO online gratuiti.

In particolare, i PCTO online di Scuola.net permettono alle classi di approfondire un insieme di aree tematiche evidenziate anche nelle nuove Linee guida per l’educazione civica: i moduli, infatti, analizzano le figure professionali e le opportunità formative di settori attivi in educazione ambientale e sostenibilità, educazione stradale, cittadinanza e benessere digitale, discipline STEAM, Terzo settore, educazione finanziaria e assicurativa.

I PCTO online attivati dai docenti su Scuola.net possono essere fruiti autonomamente dagli studenti in uno spazio a loro dedicato: WonderWhat. Su questa piattaforma complementare ogni studente può decidere liberamente a quale PCTO online già attivato partecipare in base a interessi e passioni personali. WonderWhat raccoglie così percorsi e-learning di orientamento in aree educative come politica e società, ambiente e sostenibilità, economia e finanza, innovazione e tecnologia.

PCTO online: 6 vantaggi per studenti e docenti

L’integrazione dei PCTO online nei curricoli scolastici offre una valida alternativa a quelli tradizionali attraverso un’esperienza online ricca di spunti pratici e di riflessione, ma anche di importanti vantaggi sia per studenti che docenti.

La partecipazione asincrona ai percorsi prevede lo studio di moduli tematici online che fissano i concetti attraverso un’interazione attiva tra studenti e i contenuti educativi. Più nel dettaglio, ecco una lista di 6 vantaggi propri dei PCTO online proposti da Scuola.net e WonderWhat:

1. La fruizione asincrona rispetta impegni e ritmi diversi

Questo tipo di fruizione permette di conciliare gli impegni scolastici con la partecipazione ai PCTO online e di sostenere i diversi ritmi di apprendimento di ognuno a favore dello sviluppo di autoconsapevolezza e fiducia in se stessi orientata verso un’autonoma organizzazione del lavoro.

2. I materiali digitali sono sempre disponibili

I contenuti tematici così come i materiali educativi e informativi di ogni percorso sono a completa disposizione dei partecipanti: video, slide, presentazioni e altri strumenti di studio sono, in questo modo, sempre accessibili, scaricabili e reperibili in un unico spazio digitale.

3. Non esiste un numero massimo di studenti

I PCTO online di Scuola.net e WonderWhat non hanno un numero massimo di partecipanti: può iscriversi un singolo studente o l’intera classe e, in ogni caso, i materiali saranno invariati e ugualmente accessibili.

4. L’esperienza educativa è personalizzabile

Grazie ai PCTO online è possibile arricchire la formazione del gruppo classe attivando simultaneamente più di un percorso: mettere a disposizione degli studenti diverse opzioni, infatti, permette di personalizzare l’esperienza educativa, valorizzando una scelta libera e consapevole del PCTO che ognuno sente più vicino alle proprie attitudini, esigenze e ai propri interessi.

5. I progressi sono sempre monitorabili

I docenti possono monitorare i progressi dei propri studenti online in modo da tenere sempre sotto controllo i singoli percorsi e avere a disposizione una panoramica generale della classe sempre aggiornata.

6. L’iter burocratico è automatizzato

Un enorme vantaggio dei PCTO online di Scuola.net e WonderWhat è l’automatizzazione dei processi burocratici che riduce significativamente i tempi di attivazione e convenzione dei Corsi: in questo modo, l’intero iter si esaurisce comodamente in pochi click.

Come attivare i PCTO online su Scuola.net

Su Scuola.net l’attivazione online prevede questi semplici passaggi:

Accedi o registrati su Scuola.net;

Scegli il PCTO online;

Scarica e firma la convenzione;

Carica la convenzione completa;

Condividi con la classe il link di accesso al PCTO.

Una volta attivato il PCTO online su Scuola.net, il percorso sarà disponibile per ogni studente su WonderWhat.

