PCTO, più di 2.500 i percorsi offerti agli studenti dalla Banca d’Italia

Nell’anno scolastico 2023-24 la Banca d’Italia offre 233 PCTO, per più di 2500 studentesse e studenti, sulla base del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione in materia di educazione finanziaria. I percorsi si svolgeranno presso gli uffici della Banca d’Italia, presenti in tutte le Regioni.

Le scuole potranno accordarsi con le strutture della Banca d’Italia per lo svolgimento di percorsi anche in modalità online o ibrida (alcuni giorni in presenza e alcuni da remoto), per superare le eventuali difficoltà dovute alla distanza geografica dalla sede di svolgimento del percorso.

Alcune raccomandazioni:

prima di prenotare è opportuno controllare che il percorso sia coerente con il Piano dell’offerta formativa dell’istituto scolastico e in particolare con il corso di studio delle studentesse e degli studenti interessati

nella “Scheda generale dell’offerta” è indicato il periodo di svolgimento del PCTO; la fissazione definitiva della settimana del percorso è oggetto di accordo tra scuola e struttura della Banca

il percorso deve svolgersi in cinque giorni consecutivi di una stessa settimana

ogni scuola può prenotare un massimo di tre percorsi

la scuola può essere assegnataria di uno solo dei percorsi prenotati

la scuola che risulta assegnataria di un percorso si impegna a svolgerlo, indipendentemente dalla modalità in presenza o online e a rispettare il limite al numero massimo di partecipanti previsto e indicato nella scheda generale dell’offerta

il criterio di assegnazione dei percorsi è l’ordine di arrivo della prenotazione

la scuola assegnataria riceverà una comunicazione da parte della Banca d’Italia

il numero minimo di ore accreditate è 25 (di norma cinque ore di cinque mattinate di una stessa settimana) più quelle dedicate all’incontro propedeutico (da 2 a 5 ore)

il tutor scolastico si impegna a seguire la definizione e lo svolgimento del PCTO, garantendo la sua presenza almeno durante la presentazione finale del percorso e impegnandosi, per quanto possibile, a favorire l’intervento di altri studenti, docenti, familiari alla chiusura del percorso.

Le scuole potranno prenotare i percorsi seguendo le istruzioni della Guida in 8 passi.