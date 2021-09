PDF – Inizio scuola Sicilia, le indicazioni dell’Usr. Tutte le misure

Nella giornata del 7 settembre, a pochi giorni dal rientro in classe, l’Ufficio scolastico della regione Sicilia ha reso note le indicazioni organizzative e di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022.

Tutte le misure per il rientro in classe in Sicilia a questo link: SCARICA le indicazioni su avvio anno scolastico – USR Sicilia

Indicazioni che a monte chiariscono anche lo spirito dei documenti ministeriali diramati nelle ultime settimane, dal Piano scuola, al protocollo di intesa, al DL 111. Viene precisato nel testo dell’Usr Sicilia, ad esempio, che, mentre il Piano scuola svolge la funzione di favorire le istituzioni scolastiche nella pianificazione delle attività che prenderanno avvio a settembre 2021, fornendo suggerimenti e indicazioni in merito, il Protocollo di sicurezza ha natura prescrittiva.

Il Dirigente scolastico, infatti, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.), e il personale scolastico nello svolgimento della prestazione lavorativa è tenuto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n 81/2008, a osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto.

Didattica in presenza o a distanza?

Un punto cardine del documento emanato dalla Regione Sicilia è quello relativo alla didattica in presenza, che chiarisce in quali circostanze sia possibile derogare a questa regola. Insomma, si andrà in DaD quest’anno nelle scuole? Non con facilità.

Si legge nel documento:

I Presidenti delle regioni e i Sindaci possono disporre la deroga all’attività didattica in presenza solo nei casi e alle condizioni espressamente indicate dall’art. 1, comma 4, del decreto legge: