Scuola e quarantena, ecco la CIRCOLARE del Ministero – SCARICA PDF

Ecco, dopo tanta attesa, la Circolare del ministero della Salute sulle nuove regole per la quarantena nelle scuole e la gestione dei casi Covid, un documento che arriverà presto agli Usr.

Leggiamo nella nota di accompagnamento:

Si trasmette in allegato il documento ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta.

Restano confermati gli automatismi del protocollo che chiamano in causa i dirigenti scolastici e i referenti Covid delle scuole, i quali, in presenza di un caso positivo in ambito scolastico, laddove le autorità sanitarie competenti non siano tempestive nel fornire le indicazioni relative all’isolamento dei casi, alla quarantena e alle tempistiche per il rientro scuola degli alunni o del personale scolastico, in via eccezionale ed urgente saranno chiamati ad attivare i protocolli di sicurezza.

Il dirigente scolastico potrà quindi sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe. Quindi trasmetterà le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.