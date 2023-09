Pensione 2024 personale scolastico: requisiti e modalità presentazione domande

Con il decreto 185 del 2023 è stato reso ufficiale il termine entro il quale presentare la domanda per andare in pensione da parte di tutto il personale del comparto scuola.

Dirigenti scolastici



I dirigenti scolastici che hanno maturato i requisiti per andare in pensione, possono presentare la domanda dal 19 settembre 2023 al 28 febbraio 2024.



Docenti e personale ATA



Tutto il personale scolastico docenti e ATA che hanno maturato i requisiti per andare in pensione al primo settembre 2024, devono presentare la domanda dal 19 settembre 2023 al 23 ottobre 2023



Requisiti



Il personale interessato a presentare la domanda per andare in pensione il primo settembre del 2024 tramite POLIS dovrà compilare una delle domande presenti nel sistema, secondo i requisiti personali indicati dall’allegata tabella

1) Pensione di vecchiaia

IL personale della scuola che ha raggiunto un età anagrafica di 67 anni al 31 agosto del 2024 e ha una anzianità contributiva di almeno 20 anni viene collocato in pensione sia che faccia la domanda, sia che non la faccia;

2) Attività gravose (ape social)

Il personale docente della scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate essendo

annoverato nell’elenco delle professioni c.d. gravose hanno diritto all‘ “APE social”, può presentare domanda di pensionamento a condizione di avere una anzianità contributiva di almeno 30 anni e almeno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.12.2024

3) Pensione anticipata

Può andare in pensione anticipata il personale della scuola che ha maturato per le donne un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, per gli uomini un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi

4) Opzione donna

Può fare domanda per andare in pensione il personale femminile che alla data del 31 dicembre del 2021 abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di 58 anni.

5) Quota 100

Può fare domanda per andare in pensione il personale scolastico che abbia maturato entro il 31 dicembre del 2021 un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 62 anni di età

6) quota 102

Può fare domanda per andare in pensione il personale scolastico che abbia maturato entro il 31 dicembre del 2021 un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 64 anni di età

7) Pensione anticipata flessibile

Può fare domanda per andare in pensione il personale scolastico che abbia maturato entro il 31 dicembre del 2023 un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e 62 anni di età anagrafica

8) Opzione donna

Può fare domanda per andare in pensione il personale scolastico che abbia maturato entro il 31 dicembre del 2022 un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e 60 annidi età anagrafica, in questo caso l’età anagrafica viene ridotta di un anno quindi a 59 anni se c’è la presenza di un figlio di età massima di 2 anni, o si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.



Modalità presentazione delle domande



Domanda di pensione

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate con le seguenti modalità:

I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.



Domanda trattenimento in servizio

Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023. fermo restante che la presentazione della domanda nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 23 ottobre 2023.