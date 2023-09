Pensione 2024: revoca, permanenza in servizio, richiesta part-time

Dal 19 settembre al 23 ottobre 2023 il personale scolastico è chiamato a presentare, non solo la domanda per andare in pensione, ma anche per revocarla o richiedere la permanenza in servizio, qualora lo desiderasse e avendone i requisiti. La domanda è valida sia per rimanere in servizio, sia per richiedere il part-time a partire dall’anno scolastico 2024/2025.



Revoca domanda



Il personale scolastico che avesse già presentato la domanda di pensione per dimissioni volontarie prima della scadenza, ha la facoltà di revocare la domanda di pensione, tramite POLIS, entro la di scadenza della domanda.



Domanda permanenza in servizio



Il personale scolastico che intende permanere in servizio oltre l’età pensionabile e che si trova in una delle condizioni di seguito indicate, deve presentare la domanda entro la data del 23 ottobre 2023



Requisiti per la permanenza in servizio



Può presentare domanda di permanenza in servizio il personale scolastico che:

1) raggiunti i requisiti per andare in pensione è impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, per un massimo di tre anni, la permanenza in servizio deve essere autorizzata , con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

2) avendo raggiunto l’età pensionabile non ha maturato il minimo contributivo per andare in pensione



Richiesta part-time



Sempre entro la data del 23 ottobre 2023 può presentare la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, il personale scolastico che avendo i requisiti di servizio per la pensione anticipata 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini , non ha ancora compiuto il 65° anno di età.

Accettazione del part-time

La richiesta del part-time può essere accettata in relazione ai contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Cosa dichiarare nella domanda



Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).



Modalità presentazione delle domande



a) Revoca della pensione

Per la revoca della pensione , il personale scolastico deve presentarla domanda esclusivamente, attraverso la procedura web POLIS “istanze on line”. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

b) Trattenimento in servizio

La domanda di trattenimento in servizio o di part-time dovrà essere presentata all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023.