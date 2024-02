Pensioni docenti e Ata 2024, presentazione istanze entro il 28 febbraio: circolare del Ministero – PDF

Pensioni docenti e Ata 2024: arriva oggi, 14 febbraio, la circolare condivisa del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Inps in merito all’avvio delle procedure per la presentazione delle istanze. La scadenza è fissata per il 28 febbraio 2024.

Le istanze Polis disponibili sono:

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2024

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2024

È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano. Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Pensioni docenti e Ata, i dati Cisl

Sono quasi 31.000 i pensionamenti del personale scolastico previsti per il prossimo 1° settembre. Il numero, fornito dal Ministero ai sindacati, non comprende i Dirigenti Scolastici, per i quali si attende la scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal contratto al 28 febbraio. In dettaglio, secondo una elaborazione di Cisl Scuola, dovrebbero lasciare il servizio 21.322 docenti, 9.154 unità di personale ATA, 459 docenti di religione e 57 educatori.

Il ministero, nel fornire i dati alle organizzazioni sindacali, ha precisato che i numeri non tengono conto delle verifiche in corso da parte dell’INPS circa la sussistenza, per ciascuno degli interessati, dei requisiti di accesso alla pensione.

Da tenere presente, infine, che altre cessazioni potranno aversi per effetto delle novità che la legge di bilancio per il 2024 ha introdotto riguardo ad alcune tipologie di pensionamento (opzione donna, quota 103, Ape sociale), per le quali è prevista a breve una riapertura dei termini di presentazione delle domande.