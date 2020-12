Pensioni scuola: 1.200 domande in più rispetto allo scorso anno, in aumento quota 100

Pensioni scuola: 1.200 domande in più rispetto allo scorso anno, in aumento...

Sono 35.068 le domande di collocamento in pensione pervenute alla scadenza per la presentazione, fissata al 7 dicembre, considerando complessivamente personale docente, educativo e ATA.

Lo fa sapere la Cisl Scuola, che ha pubblicato anche un prospetto, suddiviso per le varie regioni.

Si tratta dunque, sempre secondo quanto riporta il Sindacato, di quasi 1.200 domande in più rispetto allo scorso anno.

Il dato non comprende il personale che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età, che non era tenuto a presentare alcuna istanza. Si dovrebbe trattare di circa 2.000 tra docenti e ATA.

Andando più nel dettaglio, hanno presentato istanza:

27.592 docenti (lo scorso anno erano 26.327)

(lo scorso anno erano 26.327) 6.887 ATA (7.088 l’anno precedente)

(7.088 l’anno precedente) 85 personale educativo (l’anno scorso 78),

(l’anno scorso 78), 504 insegnanti di religione (l’anno scorso 393).

In aumento anche il numero delle domande presentate avvalendosi dei requisiti di quota 100: se lo scorso anno erano state il 49,23% del totale, quest’anno superano la metà (55,7%).