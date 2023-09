Pensioni scuola, come compilare la domanda di pensionamento (vecchiaia e anticipata) VIDEO TUTORIAL

Una video guida su come compilare le domande di pensionamento di vecchiaia e anticipata con anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Video tutorial a cura del prof Lucio Ficara.

Come abbiamo già anticipato, è fissato al 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023 per il personale docente, educativo, ATA. Le domande possono essere presentare tramite Istanze on-line già da domani, 19 settembre.

Entro il medesimo termine ultimo, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.

Resta invece ferma al 28 febbraio 2024 la scadenza per la presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.

Date e modalità sono contenute nella nota 54257 del 18/09/2023, di trasmissione del Decreto 185 del 15/09/2023.

In allegato è anche disponibile la tabella dei requisiti che è necessario possedere per andare in pensione dal 1° settembre 2024.

RIVEDI LA DIRETTA

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

✅ (28:40) Quando adegueranno la pensione e la liquidazione? pensionato dal 01-09-2022, parlo del rinnovo scuola 2019-2021

✅ (31:55) Compio 65 anni il 31 dicembre. Ho già 41 anni e 10 mesi avendo riscattato anche gli anni di laurea. Sarò messa in pensione d’ufficio. Dovrò fare la domanda entro il 23 ottobre?

✅ (34:15) Andrò in pensione il 1 settembre con 42 e 4 mesi di contributi. Poichè sto riscattando 1 anno e 11 mesi di un periodo con retrodatazione giuridica potrò chiedere di poter riscattare di quel periodo 6 mesi in meno visto che supero i 41 e 10 mesi richiesti per la pensione?

✅ (36:20) A Gennaio 2024 compio 65 anni. Ho un anzianità di servizio al 31 8 24 di 43 anni e 5 mesi, vado in pensione d’ufficio o a domanda?

✅ (37:20) Chi ha poco più di 20 anni di contributi e deve andare in pensione a 67 anni e mezzo può chiedere la proroga fino a 71 anni dato che non è allettante vivere con la minima pensione di 600 euro? Lavoratore ata intendo

✅ (38:35) Se vado con la fornero e chiedo il par time, quanto è il cumulo tra pensione e stipendio?

✅ (40:40) 2 insegnanti part-time possono lavorare insieme? Ho letto O.M.articolo 7 comma 3 che dice che non si può

✅ (45:40) Mia moglie al 31.8.2024 maturerà 65anni e 4mesi di età anagrafica e 41anni e 11mesi di anz. contr.,entro il 23.10. 23 deve inoltrare la domanda per la pensione anticipata o aspettare comun.d’Ufficio?

✅ (47:12) Un CAF mi ha detto che mi mancano 5 giorni per avere 41 anni e 10 mesi. Ho recuperato nove giorni di una vecchia supplenza che non risultavano nel mio estratto conto INPS. Come faccio ad avere certezza dei periodi di contribuzione che effettivamente mi consentiranno di andare in pensione? Chi deve fare il calcolo? Provveditorato? INPS? CaF? Ho rilevato degli errori a quali tra questi uffici devo comunicarlo?

✅ (49:45) Il requisito di 42 è 10 mesi entro quale mese e anno si deve avere? nel mio caso?

✅ (50:40) L’anno scorso una collega non ha potuto andare in pensione con la quota 103 perchè, aveva già il requisito anagrafico ma le mancavano due mesi di contributi. Quest’anno ci potrà andare?

✅ (52:00) con questo anno scolastico arrivo a 42 anni e 4 mesi di sevizio e nel prossimo luglio compirò 62 anni. Potrò andare in pensione?

LA NOTA

LA TABELLA

IL DECRETO