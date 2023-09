Per rendere obbligatoria l’Educazione alla salute: senatori nelle scuole

Nasce un progetto per lanciare un’iniziativa culturale e legislativa per portare la salute sui banchi di scuola, tra Fondazione Umberto Veronesi e la presidenza della Commissione Cultura e Istruzione del Senato.

Ad oggi, pubblica Il Sole 24 Ore, hanno aderito al progetto undici Senatori, il presidente Roberto Marti (Puglia), Roberto Rosso (Piemonte), Giusy Versace (Lombardia), Luca Pirondini (Liguria), Paolo Marcheschi (Toscana), Antonio Guidi (Marche), Andrea Crisanti (Lazio), Vincenza Aloisio (Campania), Giulia Cosenza (Campania), Mario Occhiuto (Calabria), Carmela Bucalo (Sicilia), che saranno impegnati, dal 22 al 25 settembre, e dal 13 al 16 ottobre, in un ciclo di appuntamenti con studenti e insegnanti di quattordici istituti italiani per parlare di cultura della prevenzione.

Gli incontri, con un taglio scientifico, prevedono il coinvolgimento dei ragazzi in workshop a tema alimentazione, per la scuola primaria, e a tema inquinamento, per quella secondaria.

L’iniziativa testimonia l’impegno in prima persona dei senatori della Repubblica con l’obiettivo di porre le basi per un percorso legislativo volto a rendere la Salute materia obbligatoria in ogni scuola di ordine e grado, contesti privilegiati per coltivare e radicare le buone abitudini e i corretti stili di vita, a tutela tanto della salute individuale quanto di quella pubblica.

Presso le scuole coinvolte, ogni senatore verrà affiancato da un referente di Fondazione Umberto Veronesi, che dal 2003 promuove la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza.