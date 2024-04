Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 CFU, sono sulla linea di partenza. Pittoni (Lega) soddisfatto per l’obiettivo raggiunto senza test di ingresso

Sul profilo Facebook del responsabile scuola della Lega, Mario Pittoni, compare un’immagine di soddisfazione per l’obiettivo raggiunto di fare partire tutti i percorsi abilitanti per l’insegnamento di tutte le classi di concorso e senza che ci siano prove preselettive o test di ingresso.

Post Facebook di Pittoni

DECRETO PUBBLICATO! – C’eravamo impegnati affinché, dopo un’attesa decennale, il 2024 fosse l’anno d’avvio dei percorsi formativi abilitanti all’insegnamento per tutte le categorie e senza test d’ingresso. Le norme attuative sono finalmente pubblicate.

Mario Pittoni

Responsabile Dipartimento Istruzione Lega Già Presidente Commissione Cultura Senato

Qualcuno lamenta la mancanza di alcune classi di concorso

Qualche docente approfittando del post facebook del responsabile scuola della Lega scrive: “Senatore manca la cdc B024! I docenti dello Straordinario bis invisibili di Scienze e tecnologie nautiche come faranno ad abilitarsi già scavalcati dai docenti senza esperienza abilitati dall’Ordinario! Anche i docenti di B024 sono precari storici! Le Università che hanno attivato la A043 Scienze Nautiche possono attivare il laboratorio B024! La prego si intervenga per integrare questa classe di Concorso! Non ci dimentichi.”

Altri lamentano la mancanza di B019 e B014. C’è poi chi lamenta, avendone evidentemente torto, la mancanza della classe di concorso B016, che invece ha 12 posti in Campania, altri 12 a Bologna, altri 12 a Modena, 50 posti ad Enna e 30 posti a Messina.