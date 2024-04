Percorsi abilitanti: 51.753 i posti autorizzati – SCARICA ALLEGATO A

Sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi delle istituzioni universitarie e AFAM di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023-2024. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che va a ripartire i posti autorizzati e a fissare i criteri di selezione nel caso le domande dei candidati siano superiori ai posti.

Sempre con decreto a firma del Ministro Bernini, è definita anche la quota di posti riservata, del 45 per cento, a favore di chi ha una determinata anzianità di servizio nell’insegnamento. Nell’ambito di questa quota il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

I 51.753 posti disponibili sono stati individuati considerando il fabbisogno espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso e l’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e AFAM.

Riguardo alla distribuzione: in caso di Centri costituiti da più Università o Istituzioni AFAM, i posti sono assegnati alla sola istituzione capofila del Centro che poi avrà il compito di ripartirli tra tutte le Istituzioni aggregate.

Per il 2023-24 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

I decreti firmati dal Ministro Bernini fanno seguito all’avviso di febbraio scorso con l’elenco dei percorsi autorizzati per ciascun ateneo e istituzione AFAM.

È in corso di conclusione la procedura di accreditamento dei corsi di formazione per quelle classi di concorso con riferimento alle quali non era stata registrata offerta formativa nella fase iniziale.

