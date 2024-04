Percorsi abilitanti, chi è abilitato in una nuova classe di concorso lo è anche in quelle che vi sono confluite: la conferma

Percorsi abilitanti, chi è abilitato in una nuova classe di concorso lo...

Oggi, 23 aprile, è stato pubblicato il decreto che detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

Classi di concorso, dubbi chiariti

A seguito della pubblicazione del decreto del 22 dicembre 2023, avvenuta il 10 febbraio 2024, avente per oggetto “la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, dei nostri lettori ci hanno fatto pervenire alcuni quesiti.

Ecco, all’articolo 4 del decreto, alcuni chiarimenti: i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto sopracitato, nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

LEGGI IL DECRETO (DM 621)

ALLEGATO A DEL DM 621: ripartizione dei posti

ALLEGATO B DEL DM 621: tabella titoli valutabili