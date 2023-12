Percorsi abilitanti docenti, cambiano i tempi e le regole? – DIRETTA ore 17,00

Il Ministero ha comunicato alle organizzazioni sindacali che è riuscito a rimodulare i target dei concorsi con la commissione europea. Tutto questo quali possibili conseguenze potrà avere?

I due concorsi rimarranno comunque due oppure c’è la concreta possibilità che il Ministero unifichi le due procedure? E non sarebbe opportuno? Così avremmo più posti disponibili?

Questa rimodulazione porta con sé il rischio di una partenza ritardata dei corsi abilitanti (sia quelli ordinari che quelli con numero di CFU ridotti)?

In ogni caso a breve verrà pubblicato il bando di concorso (meglio i bandi di concorso perchè avremo sia quello delle scuole secondarie che quello delle scuole dell’infanzia e primarie). In caso di eccesso di partecipanti, avremo anche in questo caso le prove di preselettive? E in graduatoria di merito troveremo tutti coloro che superano le prove concorsuali oppure chi?

Tutte domande a cui cercheremo di rispondere nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 5 dicembre, alle ore 17,00. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Diretta come sempre visibile sui canali social della Tecnica della Scuola, Facebook e YouTube.

