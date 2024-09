Percorsi abilitanti, procedura ogni anno? Come funziona con gli Itp? Risponde l’esperto

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 10 settembre sui Concorsi Pnrr e sui percorsi abilitanti, un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

I percorsi abilitanti ci saranno ogni anno? Sarà una procedura ripetuta? Per alcune cdc Itp i percorsi o non ci sono o sono uno per tutta Italia (es. B23) e slegati da fabbisogni territoriali

Ecco la risposta dell’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“I percorsi abilitanti dovrebbero essere ciclici, però stiamo vivendo un momento di transizione che avrà scadenza, se non ci sono proroghe, al 31 dicembre 2024”.

“Dunque fino al 31 dicembre 2024 c’è un regime transitorio che consente quel tipo di requisiti che abbiamo detto, dopo il 2024 invece l’ordinarietà sarebbe conseguire prima l’abilitazione per poi accedere al concorso“.

“Il concorso sarà aperto per gli abilitati, in una fase ordinaria dovrebbe essere così, però non sappiamo se ci saranno proroghe e se questa fase transitoria subirà un allungamento nel tempo”.

“Per la questione ITP c’è un aggravante, che il titolo di accesso ITP dal 31 dicembre 24 cessa di essere il diploma specifico per insegnare e per avere l’accesso a questa classe di concorso, e subentra una nuova fase dove giuridicamente si andrebbe ad accedere alle classi di concorso dell’allegato B tipo B23 attraverso una laurea breve specifica”.