Percorsi in materia di storia e cultura del Veneto, adesioni delle scuole entro il 16 dicembre 2024

Con la DGR n. 1189 del 15/10/2024 sono stati approvati l’Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per lo sviluppo delle competenze in materia di storia e cultura del Veneto nelle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo e secondo ciclo di istruzione e nelle Scuole di Formazione professionale del Veneto, da realizzare nell’anno Scolastico-Formativo 2024-2025.



Con il DDR n. 1320 del 23/10/2024 è stata approvata la modulistica per la presentazione dei progetti.

Chi può presentare domada

La domanda per l’assegnazione del contributo regionale per la realizzazione di interventi per lo sviluppo delle competenze in materia di storia e cultura del Veneto rivolti agli studenti può essere presentata dai seguenti soggetti:

Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie a gestione pubblica o privata, ai sensi dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, appartenenti al sistema nazionale d’istruzione con almeno una sede nella regione del Veneto;

Scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto iscritte nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. Sono ammesse alla partecipazione le scuole della formazione professionale non iscritte nel predetto elenco, ma che hanno presentato istanza di accreditamento. Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l’approvazione e il finanziamento di un progetto, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Risorse

Le risorse sono determinate in euro 50.000 e saranno così ripartite:

euro 48.000,00 quale somma dei contributi da autorizzare per il finanziamento degli interventi rivolti a studenti e studentesse;

euro 1.500,00 per il rimborso delle spese sostenute dai docenti, individuati dall’USRV, per la realizzazione del programma di formazione dei docenti e per le attività di diffusione di quanto realizzato;

euro 500,00 a titolo di contributo specifico alla ‘scuola polo’ per le attività relative alla gestione dell’erogazione dei contributi ai soggetti coinvolti e per la raccolta degli abstract dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche e formative.

Scadenza

Con DDR n. 1369 del 14/11/2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al bando e dei relativi allegati è stato prorogato alle ore 23:59 di lunedì 16 dicembre 2024.