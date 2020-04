Perfezionati con la formazione a distanza

Con l’obbligo del Decreto “Io resto a casa” non si adottano più i criteri tradizionali di apprendimento ma nonostante l’emergenza Coronavirus, si può continuare la formazione mettendo in atto dei cambiamenti significativi. Le tecnologie innovative e metodi all’avanguardia di ICOTEA migliorano la necessità di studiare e il piacere di formarsi.

Le aree di formazione a distanza in cui prepararti e specializzarti con ICOTEA sono svariate. Per esempio l’ABA è l’Analisi Applicata del Comportamento, ossia il metodo di intervento applicabile con alunni autistici che di per sé non è una “terapia” ma favorisce il loro sviluppo cognitivo. L’applicazione rigorosa del metodo, infatti, è basilare per predisporre interventi efficaci che in seguito portano a risultati concreti.

Mentre altri temi interessanti sono trattati nei corsi per:

Animatore Digitale quale metodo per integrare la tecnologia nelle attività scolastiche; Educatore Professionale Socio-Pedagogico secondo quanto previsto dal Decreto Iori; la Metodologia Clil quale metodo per integrare l’insegnamento delle lingue; gli strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali BES, o il metodo per alunni con difficoltà di apprendimento: DSA.

Con ICOTEA puoi investire il tuo tempo nella cultura e nella formazione.

Senza limiti di tempo e di spazio ti sarà possibile continuare a formarti senza fermarti.

Icotea, attraverso una piattaforma informatica, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ti permette di mettere in atto la tua formazione a distanza. Grazie alla cosiddetta modalità FAD predisposta da ICOTEA, potrai apprendere in modo autonomo e personalizzato.

ICOTEA come Istituto Formativo Ministeriale, accreditato per l’erogazione di formazione universitaria e la formazione continua ha creduto e investito nella modalità che più si adatta alle tue esigenze e ai tuoi interessi, l’E-learning. L’E-learning che si caratterizza per l’impiego della rete telematica e delle tecnologie multimediale, è espressione più attuale di Formazione a Distanza.

ICOTEA, con tale modalità operativa, mette a disposizione servizi di formazione e aggiornamento dedicati al settore Scuola per: Dirigenti, Personale Docente e Studenti.

SCEGLI IL TUO PERCORSO DI PERFEZIONAMENTO

Nella tendina cerca la formazione che ti serve e digita:

nella sezione “Tipologia” -> su DIPLOMA di Perfezionamento Post-Diploma “Formazione Scuola”;

nella sezione “Professione” -> su Insegnanti/Scuola/Precari;

nella sezione “Area Tematica”-> su Didattica/Scuola/Istruzione.

Per altre informazioni visita il nostro sito www.icotea.it

pubbliredazionale