Permanenza in servizio: chi può chiederla e per quanto tempo?

Il primo ottobre 2021 il ministero dell’istruzione con decreto n° 294 ha dettato le direttive e tempi non solo per cessare dal servizio, ma anche per la permanenza.

Tempi

Entro il 31 ottobre, anche se il personale scolastico abbia raggiunto l’età pensionabile, può presentare domanda di permanenza in servizio.

Chi può chiedere la permanenza in servizio

Possono chiedere di restare in servizio a norma dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015:

“Il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”.

Non aver raggiunto il requisito minimo di 20 anni di contributi per aver diritto alla pensione.

Per quanto tempo si può permanere in servizio

Si può chiedere di permanere in servizio retribuito, dietro autorizzazione, per non più di due anni.

Chi autorizza la permanenza in servizio

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale non prima di aver accertato che tale concessione consentirebbe al richiedente la possibilità di raggiungere il minimo contributivo.