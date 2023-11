Permessi legge 104/92, attivo il nuovo applicativo sul sito PERLAPA

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato la messa in esercizio del nuovo applicativo per la rilevazione dei permessi legge 104/92.

Si chiama L.104 2.0 e consentirà alle pubbliche amministrazioni, scuole comprese, di trasmettere i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (fino a tre giorni/mese) per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall’art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Nell’area dedicata alla rilevazione sono disponibili tutte le info e anche tre videotutorial su come candidarsi a responsabile o inseritore, come inserire i dati per la rilevazione e come accedere al sistema tramite il PUA (Punto unico di accesso del Dipartimento della Funzione Pubblica).