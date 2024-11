Permessi studio, Agenda Nord e programma ITACA: scadenza 15 novembre

Oggi, 15 novembre, scadono i termini per presentare domanda per permessi studio, Agenda Nord e programma ITACA di INPS.

Permessi studio

Entro oggi si può inoltrare l’istanza per ottenere i permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.

I permessi sono concessi, in particolare, per la frequenza di:

corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari

di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

Agenda Nord

Il Piano Agenda Nord, lanciato dal Ministero a fine maggio, prevede lo stanziamento di 220 milioni che interesserà oltre 3.000 scuole per contrastare la dispersione scolastica e potenziare le competenze anche nelle aree del Centro-Nord e in particolare in quelle situate in contesti a più alto tasso di dispersione.

Gli interventi formativi riguardano:

Potenziamento competenze di base : Lingua madre, matematica, scienze, lingue straniere

: Lingua madre, matematica, scienze, lingue straniere Rafforzamento competenze digitali: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digital.

Le regioni interessate sono: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

Le scuole sono già state individuate e inserite nel decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 27 maggio 2024. https://f1de53c1d07ebe1a4690ed7546446802.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Queste istituzioni scolastiche possono presentare il proprio progetto didattico entro le ore 18 del 15 novembre 2024.

L’avviso è pubblicato nella pagina dedicata alla Programmazione nazionale 2021-2027 https://pn20212027.istruzione.it/.

Borse di studio ITACA

Fino alle ore 12 sono disponibili le funzioni per presentare domanda al Bando di concorso Programma Itaca 2025/2026 di INPS, per figli di dipendenti pubblici e pensionati sempre della P.A. che possono ottenere una borsa di studio per l’estero.

Possono partecipare al concorso i giovani che siano in possesso dei seguenti requisiti: