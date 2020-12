Personale AFAM, incarichi a tempo indeterminato: accettazioni o rinunce entro il 14 dicembre

Con avviso n. 14049 del 4 dicembre 2020 il MUR ha comunicato le tempistiche per la verifica dell’assegnazione di un incarico a tempo indeterminato presso le istitutzioni AFAM.

In particolare, gli interessati sono invitati ad accedere al proprio sito riservato https://afam.miur.it/Legge128_2013 (per coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge n. 128/2013) o https://afam.miur.it/AccessoGraduatorie (per coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge n. 205/2017) dalle ore 14.00 di mercoledì 9 dicembre 2020 fino alle ore 14.00 di venerdì 11 dicembre 2020 per verificare l’eventuale conferimento dell’incarico con la relativa sede assegnata e ad inserire entro le ore 14.00 di lunedì 14 dicembre 2020 l’accettazione o la rinuncia.

Il MUR comunica anche che la presa di servizio NON dovrà avvenire entro 48 ore dall’accettazione, ma nei termini che verranno successivamente indicati con le medesime modalità. La presa di servizio potrà infatti essere effettuata quando avrà piena efficacia l’autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato.