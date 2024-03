Personale Ata 2024, posizioni economiche e passaggi profili per facenti funzione – DIRETTA ore 16,30

Personale Ata 2024, posizioni economiche e passaggi profili per facenti funzione –...

Oltre al mondo dei docenti, costantemente in fibrillazione a causa dei molteplici interventi del legislatore anche per le derivazioni del PNRR, anche quello del personale ATA, in questi ultimi mesi, ha riconquistato la giusta attenzione.

Prima il contratto all’interno del quale sono stati ridisegnati gli ordinamenti, poi i primi incontri finalizzati al ripristino delle posizioni economiche e della progressione riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione, infine la graduatoria dei 24 mesi e poi, in primavera inoltrata, l’aggiornamento della III fascia di istituto.

Nel frattempo, con la riscrittura degli ordinamenti è verosimile che anche gli organici debbano essere rivisti. Cosa possiamo dire a questo proposito e quali le prossime scadenze che interesseranno il personale ATA?

Le posizioni economiche del personale ATA saranno riattivate? E quel personale che aveva già concluso il percorso di formazione e poi non ha avuto il riconoscimento economico dovrà nuovamente partecipare alle attività di formazione?

Quali saranno le modalità di attribuzione delle nuove posizioni economiche? Gli importi restano quelli stabiliti ormai oltre dieci anni fa oppure è possibile prevederne un aggiornamento?

La mobilità professionale per il personale assistente amministrativo facente funzione potrà coinvolgere tutti coloro che hanno effettivamente prestato questo servizio oppure sarà limitato solo a coloro che hanno il titolo di studi previsto per l’accesso dall’esterno?

La procedura prevedrà quali passaggi? Quali saranno i tempi? È possibile prevedere quanti saranno i posti messi a disposizione per i passaggi?

