Gps docenti e terza fascia Ata: i prossimi adempimenti – DIRETTA ore 16,30

L’anno 2024 è particolarmente importante perché si aggiorneranno le graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, le relative graduatorie di Istituto dei docenti, ma anche le graduatorie di terza fascia del personale ATA.

La Tecnica della Scuola ha previsto una diretta, sui propri canali social (Facebook e YouTube), per trattare il tema degli “Aggiornamenti GPS e terza fascia Ata”, nella giornata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 16,30. La diretta sarà condotta da Daniele Di Frangia, interverranno durante la trasmissione “La Tecnica risponde live” gli esperti di normativa scolastica Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara.

Aggiornamento GPS 2024

L’aggiornamento per le GPS per il biennio 2024-2026 (2024/2025 e 2025/2026) oppure per il triennio 2024-2027 (2024/2025; 2025/2026 e 2026/2027), dovrebbe essere fatta nel maggio 2024, con la possibilità del nuovo inserimento, del semplice aggiornamento, ma anche del trasferimento di provincia. In particolare sarà possibile per alcuni aspiranti, qualora lo desiderassero, scegliere una nuova provincia per trasferire tutte le graduatorie provinciali per le supplenze nella nuova destinazione. L’aggiornamento delle GPS prevede in contemporanea anche l’aggiornamento delle scuole per le graduatorie di Istituto per le supplenze brevi assegnate dal dirigente scolastico.

Aggiornamento terza fascia Ata 2024

Tra marzo e aprile 2024 sarà tempo del rinnovo della terza fascia Ata per i vari profili, le nuove graduatorie aggiornate avranno validità per il triennio 2024/2025; 2025/2026 e 2026/2027. I profili che verranno aggiornati saranno: 1) Assistente Amministrativo; 2) Assistente Tecnico- Cuoco e Infermiere; 3) Guardarobiere; 4) Addetto alle aziende agrarie; 5) Collaboratore scolastico.

Anche per le graduatorie terza fascia Ata sarà possibile scegliere a piacimento una sola provincia dove scegliere 30 scuole dove essere inseriti per i vari profili per cui si ha titolo.

Le possibili novità per gli aggiornamenti

Le ultime novità normative come per esempio il DPCM 60 CFU per le future abilitazioni all’insegnamento, avranno una confluenza con il rinnovo dell’OM di aggiornamento delle GPS, come anche le nuove regole contrattuali sul personale Ata inciderà sull’aggiornamento della terza fascia Ata.

Parleremo di tutte le ipotetiche novità sugli aggiornamenti delle GPS e terza fascia Ata nella diretta di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023 alle ore 16,30.

