Personale Ata, concorso 24 mesi: chi può partecipare?

In ottemperanza alla nota ministeriale n° 13671 del 05 aprile 2022 ogni USR entro il 26 aprile dovrà emanare, per tutte le province di propria competenza, i bandi di concorso per soli titoli per ciascun profilo professionale dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola.

Il 27 aprile si apre la funzione Polis per poter partecipare al concorso per soli titoli per i profili A e B del personale Ata.

Quali sono i profili?

Profilo: Collaboratore scolastico ;

Profilo: Addetto alle aziende agrarie;

Profilo: Assistente amministrativo;

Profilo: Assistente tecnico;

Profilo: Cuoco;

Profilo: Infermiere;

Profilo: Guardarobiere.

I requisiti

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto.

I titoli

A) Assistente Amministrativo: diploma di maturità

B) Assistente Tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale

C) Cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere

E) Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda

F) Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di: operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro ambientale.

G) Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.