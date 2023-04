Personale Ata, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Manca il giusto riconoscimento sociale ed economico”

Personale Ata e autonomia differenziata. Sono due dei temi toccati dal segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile, nel corso del Consiglio Regionale del sindacato in Sardegna.

“Il personale Ata rappresenta un pezzo fondamentale del mosaico della comunità educante, a cui non viene dato il giusto riconoscimento sociale e soprattutto economico, questo, nonostante rappresenti la spina dorsale della scuola contribuendo, insieme al personale docente e dirigente, al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Senza il loro supporto, le scuole non potrebbero funzionare”.

“La scuola subisce tagli di organico – continua D’Aprile – e le segreterie sono sempre più oberate di lavoro e adempimenti burocratici, spesso non conformi alle mansioni previste dal contratto. Che non fanno altro che gravare ulteriormente su tale personale”.

Il segretario della Uil Scuola Rua ha poi toccato il tema dell’autonomia differenziata, spiegando che non è una questione tra Nord e Sud: “La questione centrale è legata la concetto stesso di scuola, di accesso e di opportunità, di programmi, di personale scolastico, ed anche di mobilità e di stipendi. Il nostro sistema di istruzione è statale e nazionale. Non può essere messa in discussione la sua unitarietà”.