Personale ATA. Immissioni in ruolo

Con la nota n° 29238 del 4 agosto 2022 in applicazione del decreto n° 206 del 2 agosto 2022 sono state emanate le disposizioni riguardanti le immissioni in ruolo del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023.

Contingente posti

L’autorizzazione per l’assunzione in ruolo di 10.116 unità di personale ATA, comprensivo dei posti di DSGA, è data dal:

personale assunto a tempo parziale da trasformare a tempo pieno;

personale cessato dal servizio nei vari profili professionali del personale A.T.A. a far data dal 31 agosto 2022;

recupero delle cessazioni tardive relative dell’anno scolastico 2021/2022;

numero di unità da immettere in ruolo nel profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Decorrenza contratto a tempo indeterminato

Il contingente di personale ATA da assumere in ruolo per l’intero anno scolastico 2022/2023, sui posti vacanti e disponibili, avrà la decorrenza giuridica dal primo settembre 2022 e la decorrenza economica dal giorno di effettiva assunzione in servizio.

Presentazione domanda DSGA

Gli aspiranti alla nomina in ruolo per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi potranno presentare domanda attraverso le funzioni SIDI dall’8 agosto in una prima fase nella quale potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali sono inclusi, in una seconda fase che decorrerà dal 16 agosto, gli aventi titolo potranno presentare domanda per l’assegnazione della sede.

Presentazione domanda profili A e B

Riguardo alle operazioni d’immissione in ruolo del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, le domande vanno presentate a decorrere dall’8 agosto 2022 attraverso le funzioni SIDI al fine di inserire la turnazione delle nomine dei diversi profili degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B.

Personale inserito nelle graduatorie 24 mesi

Gli aspiranti, utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, saranno chiamati a presentare un’unica domanda per l’assegnazione della sede, dal 16 agosto.

Mancata presentazione domanda

Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (DSGA o ATA 24 mesi) manchi di presentare domanda nei termini a esso assegnati, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso sarà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

Rinuncia alla nomina

I candidati che intendono rinunciare alla nomina possono farlo sia nell’ambito della prima fase che nell’ambito della seconda fase, la rinuncia all’immissione in ruolo farà perdere definitivamente il diritto