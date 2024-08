Personale Ata, immissioni in ruolo e pubblicazione graduatorie Istituto di terza fascia. Appuntamento dopo Ferragosto, tra il 19 e 23 agosto.

Tra gli appuntamenti molto attesi da circa tre milioni di aspiranti ad un posto ATA, c’è senza dubbio quello della pubblicazione delle graduatorie di Istituto della terza fascia Ata e molto attesa è anche la partita delle immissioni in ruolo degli Ata dalle graduatorie provinciali dei cossiddetti 24 mesi.

Immissioni in ruolo Ata e graduatorie 24 mesi

Dall’incontro tra l’Amministrazione e i sindacati sulle immissioni in ruolo del personale Ata, è emerso che saranno autorizzate solo 10.336 nuove assunzioni per il personale ATA a fronte di ben 30.579 posti liberi. E cioè solo un posto su tre sarà destinato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, gli altri due posti saranno assegnati per supplenze. Nello specifico 1192 posti di DSGA andranno al ruolo e ne resteranno vacanti 1131 ( poco più del 50% va al ruolo e poco meno del 50% alle supplenze), 2013 posti da Assistente Amministrativo andranno in ruolo e ne resteranno liberi 3822, 601 posti da Assistente Tecnico sono destinati al ruolo e 2678 posti di AT restano per le supplenze (il 18% va in ruolo e l’82% resta alle supplenze), 6516 posti da collaboratore scolastico andranno in ruolo, mentre 12080 resteranno per le supplenze ( il 35% dei posti vanno in ruolo e il 65% resta vacante per le supplenze).

Si ricorda al personale Ata che è inserito nelle graduatorie provinciali 24 mesi che dovranno scegliere la sede di immissione in ruolo compilando una istanza sulla piattaforma Istanze OnLine:

Tale compilazione è prevista orientativamente per i giorni successivi al Ferragosto, ma non esiste una data unica uguali per tutte le province, dipende dalle disposizioni degli uffici scolastici. Molto probabile che il periodo di compilazione sia compreso tra il 19 e il 23 agosto.

Pubblicazione graduatorie Terza fascia Ata

Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. n. 89/2024 è specificato che: “ La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell’ambito della medesima provincia.

A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche”. Quindi le scuole di una provincia devono pubblicare le graduatorie di terza fascia Ata nello stesso momento per come disposto dalla norma suddetta. Per cui dal 19 agosto al 23 agosto quasi tutte le province pubblicheranno le graduatorie di terza fascia Ata e comunque al massimo tali graduatorie dovranno essere pubbliche entro e non oltre il 31 agosto 2024.