Personale docente 2023/24, in classe 684.592 insegnanti per posto comune e 194.481 per sostegno. I numeri per regione – FOCUS MINISTERO

Personale docente 2023/24, in classe 684.592 insegnanti per posto comune e 194.481...

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un focus molto interessante dal titolo “Principali dati della scuola,

Avvio Anno Scolastico 2023/2024” contenenti i numeri raccolti per l’anno scolastico 2023/24 su studenti, docenti e molto altro.

Il focus offre una sintesi dei principali dati relativi alla scuola statale con il fine di illustrare le distribuzioni, generalmente per territorio e/o per livello scolastico, delle grandezze di maggior interesse: sedi scolastiche, alunni e classi, dotazioni organiche del personale docente, sia su posti comuni sia su posti di sostegno.

La fonte delle tabelle e dei grafici proposti sono i dati provenienti dalle procedure di Organico di Fatto per l’anno scolastico 2023/2024 e si riferiscono alla data del 5 settembre 2023, pertanto sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti, poiché le procedure di acquisizione sono in corso di svolgimento.

Dal documento emerge che i posti istituiti per l’a.s. 2023/2024 sono complessivamente 684.592 posti comuni e 194.481 posti di sostegno. I posti comprendono sia l’organico dell’autonomia sia l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono compresi anche i posti in deroga.

È importante sottolineare che per il sostegno il dato relativo ai posti in deroga è in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici. Degli oltre 684mila posti comuni, 14.142 sono “posti per l’adeguamento” (Tab. 12), mentre, dei 194.481 posti di sostegno, 68.311 sono “posti di sostegno in deroga” (Tab. 13).

