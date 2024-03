Pi Greco Day, le iniziative in Italia per celebrare questa importante giornata

La giornata del Pi Greco si celebra ogni anno il 14 marzo, perché nel sistema anglosassone la data si scrive 03/14, come le prime tre cifre del Pi Greco. La festa è nata nel 1988 grazie al fisico statunitense Larry Shaw,che organizzò i primi festeggiamenti al museo di scienze Exploratorium di San Francisco. La data coincide anche con il compleanno del famoso matematico Albert Einstein.

La giornata della Matematica è stata proclamata dall’UNESCO a partire dal 2019 ed il progetto è curato dall’International Mathematics Union (IMU) che ogni anno sceglie ed annuncia un tema.

Dal 2020 la ricorrenza del Pi Greco avviene nella Giornata Internazionale della Matematica, e il tema del 2024sarà “Playing with maths – Giocare con la matematica”, ponendo quindi l’attenzione sulla grande opportunità di trasmettere l’amore per questa materia attraverso il gioco, il divertimento, la scoperta, la sperimentazione ludica.

Numerosissime le iniziative nelle scuole, nei Dipartimenti accademici, tra le associazioni che si occupano della promozione delle discipline scientifiche. Vediamone alcune.

Eventi

Milano – Pavia: dal 2016 l’Associazione culturale ARMT Milano, in collaborazione con l’Università di Pavia e le scuole del territorio, organizza eventi culturali, seminari e progetti di carattere divulgativo, legati alla didattica e all’utilizzo della matematica, anche intrattenimenti musicali, artistici e culturali. Questa nona edizione sarà dedicata ai giochi di società che hanno alla base un meccanismo di calcolo, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento di questa disciplina in modo divertente e interattivo. Molti giochi, infatti, hanno regole e strategie che si basano sulla matematica. L’appuntamento è per il 14 marzo 2024, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in Piazza della Vittoria a Pavia, lato Broletto.

Il Laboratorio Effediesse del Politecnico di Milano invita al gioco-didattico PiGame2024 – The Road to Zero, con la finalità di avvicinare gli studenti alla matematica e alle sue diverse applicazioni. La prova è rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie (di primo e secondo grado) e consiste nella risoluzione di una serie di “enigmi” di carattere logico-matematico, caratterizzati da diversi livelli di difficoltà in accordo al grado scolastico. Come si può intuire dal titolo, il PiGame2024 – The Road to Zero ha come tema principale le “emissioni zero”, quindi tutti gli enigmi saranno incentrati sul tema della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico.

Bari: il Dipartimento di Matematica organizza due giorni di dibattito (12 e 13 marzo) e la competizione π talk tenuta da studenti delle scuole. I π talks sono talks a contenuto matematico di circa 3 minuti e 14 secondi.

Udine: l’Università di Udine in collaborazione con l’associazione Mathesis organizza una serie di attività rivolte agli studenti delle scuole e alla cittadinanza. Le attività si svolgeranno nel mese di marzo 2024.

Trento: l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa, IPRASE, l’Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, dedica la quarta edizione 2023/2024 ad Emma Castelnuovo – insegnante e matematica italiana – a 10 anni dalla sua scomparsa (Roma, 13 aprile 2014) e prevede una serie di iniziative rivolte ai docenti e agli studenti di tutte le Scuole del primo e secondo ciclo, che desiderano celebrare la giornata della matematica in modo originale e creativo.

Genova: il Dipartimento di matematica dell’Università di Genova organizza per il 14 marzo un pomeriggio e una serata di divertimento, tra video, musica e parole, con il cantante e attore, ex professore di matematica Lorenzo Baglioni, partendo da giochi e rompicapo, aperti a tutti e adatti a ogni età, proposti da studenti e studentesse di Matematica, e si prosegue con lo spettacolo del celebre cantautore comico fiorentino.

L’Associazione MaddMaths! celebra la Giornata Internazionale della Matematica, lancia la sfida creativa di quest’anno: concorso fotografico, per partecipare al quale si è invitati ad aggiungere la matematica ad un oggetto o un luogo qualunque, condividendo una foto della propria creazione. Il concorso è aperto a tutti, la scadenza di invio delle immagini fissata per il 11 marzo 2024.