Piano scuola estate 2021, il sito dedicato e alcune faq

Tra gli strumenti di supporto per le scuole, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un sito dedicato al Piano scuola estate 2021.

Il sito è raggiungibile al seguente indirizzo http://pianoestate.static.istruzione.it/index.html ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Ricordiamo che il Piano prevede tre fasi per la sua realizzazione:

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 510 milioni, così suddivisi:

FAQ

Sul sito è disponibile anche una sezione FAQ che sarà implementa. Pubblichiamo le prime domande e risposte disponibili:

1. Come è organizzata la programmazione del Piano Estate?

La timeline di pianificazione prevede tre fasi: la prima fase destinata al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali; la seconda fase dedicata al rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità; la terza ed ultima fase per il rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico.

2. Cosa è il Piano Estate 2021?

Il Piano Estate è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed evoluzione del sistema di Istruzione per: una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato; una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla “comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori; un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa.

3. Come influiranno gli scrutini nel Piano?

Gli scrutini sono un elemento centrale per l’avvio del Piano Estate, la valutazione di studentesse e studenti rappresenta un momento di confronto, anche in termini auto valutativi, per la costruzione di percorsi di apprendimento personalizzati.

4. È previsto un supporto alle scuole per i progetti da realizzare?

Per sostenere le scuole nella realizzazione del Piano Estate 2021 sono stati pianificati strumenti di accompagnamento:

Un’apposita sezione per consentire alle Istituzioni scolastiche, agli studenti e ai genitori di reperire informazioni in merito alle iniziative realizzate sul sito del Ministero dell’Istruzione

La Biblioteca dell’innovazione predisposta da INDIRE come sostegno alla didattica collaborativa online

La piattaforma di crowdfunding del Ministero dell’Istruzione IDEArium, per permettere alle istituzioni scolastiche di raccogliere donazioni da parte di privati

Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre attivato, con il supporto di INDIRE, un progetto di supporto alle istituzioni scolastiche che presentano indicatori di “disagio” negli apprendimenti degli studenti, collocate in aree ad alto rischio di dispersione scolastica e a maggiore povertà educativa.