Piano scuola, le misure per gli studenti con disabilità

Nella versione aggiornata del Piano Scuola 2021/22, pubblicata il 31 marzo, non ci sono cambiamenti sostanziali per quanto concerne l’inclusione scolastica.

Rimane infatti confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.

È analogamente confermata la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.